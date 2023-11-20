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Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП с грузовиком в Саратовской области

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Женщина и ребёнок погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Саратовской области.
Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП с грузовиком в Саратовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин.

По его данным, ДТП произошло в Воскресенском районе вблизи села Елшанка Саратовской области.

«Из легкового автомобиля погибли женщина и ребёнок», — говорится в сообщении.

Водителя грузовика госпитализировали.

Ранее начальник отдела ГИБДД «Искитимский» Олег Носулин заявил, что число погибших в результате ДТП в Новосибирской области возросло до двух, пострадали 13 человек.

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