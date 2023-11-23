Управляющий «Открытие Холдинга» требует 9,8 миллиарда от Алекперова и Федуна
- РИА Новости
Об этом сказано в заявлении Булатовой на сайте «Федресурс».
Отмечается, что Алекперов и Федун были совладельцами компании и четырёх связанных с ней компаний.
«Конкурсный управляющий... сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича... убытков в размере 9 753 000 000… рублей», — сказано в заявлении.
В октябре Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу бизнесмена, бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в хищениях.