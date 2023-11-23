Управляющий «Открытие Холдинга» требует 9,8 миллиарда от Алекперова и Федуна

Управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова попросила Московский арбитражный суд взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 млрд рублей с Вагита Алекперова и Леонида Федуна.

Об этом сказано в заявлении Булатовой на сайте «Федресурс».

Отмечается, что Алекперов и Федун были совладельцами компании и четырёх связанных с ней компаний.

«Конкурсный управляющий... сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича... убытков в размере 9 753 000 000… рублей», — сказано в заявлении.

В октябре Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу бизнесмена, бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в хищениях.