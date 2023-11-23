На замену электросетей в Крыму выделят 50 млн рублей

На работы по замене электросетей в Крыму направят 50 млн рублей.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Планируется выделить ГУП РК «Крымэнерго» 50 млн рублей на закупку оборудования. Сети с наибольшим показателем аварийности должны быть приведены в нормативное состояние», — рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

В первую очередь подстанции будут модернизированы в Симферопольском районе, передаёт «Крым 24».

Ранее сообщалось, что все муниципалитеты Ставрополья получили паспорта готовности к зиме.