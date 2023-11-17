RT в Telegram
Подпишись

Все муниципалитеты Ставрополья получили паспорта готовности к зиме

Короткая ссылка
Все муниципалитеты Ставропольского края получили паспорта готовности к зиме.
Все муниципалитеты Ставрополья получили паспорта готовности к зиме
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное правительство.

За качеством соблюдения требований следил Ростехнадзор. Процесс оформления паспортов курировало региональное МинЖКХ.

В частности, к зиме подготовили более 900 котельных, 64 центральных тепловых пункта, 1,3 тыс. км теплосетей. При необходимости на дежурство заступят аварийные бригады.

«В этом году органы местного самоуправления оперативно выполнили поставленную задачу. Все муниципалитеты получили паспорта готовности в срок», — сказал глава министерства Александр Рябикин.

Ранее мэр Кургана Елена Ситникова заявила о готовности города к зиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить