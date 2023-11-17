Все муниципалитеты Ставрополья получили паспорта готовности к зиме

Все муниципалитеты Ставропольского края получили паспорта готовности к зиме.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное правительство.

За качеством соблюдения требований следил Ростехнадзор. Процесс оформления паспортов курировало региональное МинЖКХ.

В частности, к зиме подготовили более 900 котельных, 64 центральных тепловых пункта, 1,3 тыс. км теплосетей. При необходимости на дежурство заступят аварийные бригады.

«В этом году органы местного самоуправления оперативно выполнили поставленную задачу. Все муниципалитеты получили паспорта готовности в срок», — сказал глава министерства Александр Рябикин.

Ранее мэр Кургана Елена Ситникова заявила о готовности города к зиме.