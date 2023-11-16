Курган получил паспорт готовности к зиме

Мэр Кургана Елена Ситникова заявила о готовности города к зиме.

Об этом сообщает URA.RU.

«Нам вручён паспорт готовности города к прохождению нового отопительного сезона. Совместная работа управляющих организаций, ресурсоснабжающих предприятий и администрации была выстроена таким образом, что мы совместными усилиями смогли подготовить город к зиме и получить высокую оценку от Ростехнадзора», — сказала Ситникова на заседании.

В свою очередь, директор Департамента ЖКХ Роман Медведев отметил, что подготовка к отопительному сезону началась ещё весной 2023 года и в настоящее время Курган готов к отопительному сезону на 100%.

«Все многоквартирные дома с ресурсом. Ни один не остался брошен», — заявил Медведев.

Ранее в Роскачестве рассказали, какой должна быть температура в квартире в отопительный сезон.