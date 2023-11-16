RT в Telegram
Подпишись

Курган получил паспорт готовности к зиме

Короткая ссылка
Мэр Кургана Елена Ситникова заявила о готовности города к зиме.
Курган получил паспорт готовности к зиме
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Miguel Sanchez

Об этом сообщает URA.RU.

«Нам вручён паспорт готовности города к прохождению нового отопительного сезона. Совместная работа управляющих организаций, ресурсоснабжающих предприятий и администрации была выстроена таким образом, что мы совместными усилиями смогли подготовить город к зиме и получить высокую оценку от Ростехнадзора», — сказала Ситникова на заседании.

В свою очередь, директор Департамента ЖКХ Роман Медведев отметил, что подготовка к отопительному сезону началась ещё весной 2023 года и в настоящее время Курган готов к отопительному сезону на 100%.

«Все многоквартирные дома с ресурсом. Ни один не остался брошен», — заявил Медведев.

Ранее в Роскачестве рассказали, какой должна быть температура в квартире в отопительный сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить