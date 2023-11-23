RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Мартыненко призвал не забывать чистить лобовое стекло машины

Короткая ссылка
Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.
Автоэксперт Мартыненко призвал не забывать чистить лобовое стекло машины
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» он посоветовал чистить лобовое стекло, так как при активном снегопаде там может образоваться лёд.

«Если вы видите, что дворники покрываются льдом, необходимо остановиться, очистить их, а также лобовое стекло. В дальнейшем нужно будет повторять эту процедуру, потому что наледь ухудшает обзор, а у нас и так помимо этого есть слепая зона, бывает, что боковые зеркала не обогреваются», — заявил эксперт.

По его словам, на заснеженных дорогах и во время снегопада нужно избегать резких движений. Также рекомендуется заранее проработать маршрут.

Кроме того, желательно укомплектовать машину вещами на случай экстренных ситуаций.

«Также нужно смазывать дверь авто и замки специальными средствами. Важно проверить, чтобы работала и система отопления. Если это упустить, то стёкла в машине будут плохо прогреваться, что вызовет плохую видимость на дороге», — заключил Мартыненко.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, какие основные ошибки допускают автовладельцы при эксплуатации машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить