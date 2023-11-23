Автоэксперт Мартыненко призвал не забывать чистить лобовое стекло машины

Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

В беседе с «Радио 1» он посоветовал чистить лобовое стекло, так как при активном снегопаде там может образоваться лёд.

«Если вы видите, что дворники покрываются льдом, необходимо остановиться, очистить их, а также лобовое стекло. В дальнейшем нужно будет повторять эту процедуру, потому что наледь ухудшает обзор, а у нас и так помимо этого есть слепая зона, бывает, что боковые зеркала не обогреваются», — заявил эксперт.

По его словам, на заснеженных дорогах и во время снегопада нужно избегать резких движений. Также рекомендуется заранее проработать маршрут.

Кроме того, желательно укомплектовать машину вещами на случай экстренных ситуаций.

«Также нужно смазывать дверь авто и замки специальными средствами. Важно проверить, чтобы работала и система отопления. Если это упустить, то стёкла в машине будут плохо прогреваться, что вызовет плохую видимость на дороге», — заключил Мартыненко.

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