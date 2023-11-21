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Автоэксперт Рузанов: многие водители забывают своевременно менять комплектующие

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, какие основные ошибки допускают автовладельцы при эксплуатации машины.
Автоэксперт Рузанов: многие водители забывают своевременно менять комплектующие
  • Gettyimages.ru

Зачастую водители забывают о сроках замены масла в ДВС и технических жидкостей, поделился он в беседе с «Российской газетой».

Для безопасной эксплуатации автомобиля необходимо своевременно менять не только моторное масло, но и жидкость для гидроусилителя руля, антифриз, тормозную жидкость, трансмиссионное масло, подчеркнул Рузанов.

Также не стоит забывать о замене свечей — от их исправности зависит, как будет запускаться и работать двигатель, отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, в своевременной замене нуждаются тормозные диски и приводные ремни, о чём многие водители забывают.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что летняя резина плохо ведёт себя на морозе.

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