Автоэксперт Рузанов: многие водители забывают своевременно менять комплектующие
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Зачастую водители забывают о сроках замены масла в ДВС и технических жидкостей, поделился он в беседе с «Российской газетой».
Для безопасной эксплуатации автомобиля необходимо своевременно менять не только моторное масло, но и жидкость для гидроусилителя руля, антифриз, тормозную жидкость, трансмиссионное масло, подчеркнул Рузанов.
Также не стоит забывать о замене свечей — от их исправности зависит, как будет запускаться и работать двигатель, отметил эксперт.
Кроме того, по его словам, в своевременной замене нуждаются тормозные диски и приводные ремни, о чём многие водители забывают.
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