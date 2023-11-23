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На Кубани многодетным семьям компенсируют часть затрат на обучение детей в техникумах

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на ежегодные выплаты многодетным семьям в 2024 году предусмотрено два миллиарда рублей.
На Кубани многодетным семьям компенсируют часть затрат на обучение детей в техникумах
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Так, в следующем году впервые будем компенсировать многодетным семьям до 50% затрат на обучение детей в колледжах и техникумах. Для них это необходимая и ощутимая поддержка», — отметил Кондратьев на пленарном заседании заксобрания.

Ежегодную компенсацию в размере 50% от стоимости затрат на обучение могут получить семьи, воспитывающие пять и более детей.

Всего в регионе для многодетных предусмотрено более 20 мер соцподдержки.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье создали дорожную карту регионального социального стандарта.

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