На Кубани многодетным семьям компенсируют часть затрат на обучение детей в техникумах
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Так, в следующем году впервые будем компенсировать многодетным семьям до 50% затрат на обучение детей в колледжах и техникумах. Для них это необходимая и ощутимая поддержка», — отметил Кондратьев на пленарном заседании заксобрания.
Ежегодную компенсацию в размере 50% от стоимости затрат на обучение могут получить семьи, воспитывающие пять и более детей.
Всего в регионе для многодетных предусмотрено более 20 мер соцподдержки.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье создали дорожную карту регионального социального стандарта.