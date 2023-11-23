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Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста Бориса Максудова

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Минцифры России окажет необходимую помощь и поддержку семье журналиста Бориса Максудова, который был убит в результате сброса осколочного боеприпаса с украинского дрона в Запорожской области.
Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста Бориса Максудова
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Всю свою жизнь Борис посвятил профессии: после университета работал в сочинской газете, затем на ГТРК Сочи, а последние несколько лет — на телеканале «Россия 24». Коллеги помнят его как надёжного и смелого товарища», — отметил министр.

От всего министерства он принёс соболезнования родным и близким погибшего.

«Минцифры окажет его семье всю необходимую помощь и поддержку», — сказал Шадаев.

22 ноября украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов, которые готовили материал в Запорожской области. Ранение получил корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.

23 ноября мужчина скончался. Нагрудная камера сняла кадры эвакуации военкора.

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