Минцифры окажет поддержку семье погибшего журналиста Бориса Максудова
- РИА Новости
Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Всю свою жизнь Борис посвятил профессии: после университета работал в сочинской газете, затем на ГТРК Сочи, а последние несколько лет — на телеканале «Россия 24». Коллеги помнят его как надёжного и смелого товарища», — отметил министр.
От всего министерства он принёс соболезнования родным и близким погибшего.
«Минцифры окажет его семье всю необходимую помощь и поддержку», — сказал Шадаев.
22 ноября украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов, которые готовили материал в Запорожской области. Ранение получил корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.
23 ноября мужчина скончался. Нагрудная камера сняла кадры эвакуации военкора.