Химик Дорохов заявил об отсутствии отличий у средств для стирки чёрного и цветного белья

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов назвал мифом заявления о необходимости использования разных средств для стирки чёрного и цветного белья.

«Если внимательно посмотреть состав такой бытовой химии одного и того же производителя, то можно увидеть, что он практически идентичен», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, исключением являются средства для белого белья, так как они действительно содержат отбеливатель.

Ещё одним стереотипом Дорохов считает то, что гель или капсулы якобы более эффективны, чем традиционный порошок. Как пояснил эксперт, они удобнее, поскольку не прилипают к лотку стиральной машины, но, выбирая то или иное средство, достаточно просто сравнить состав.

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