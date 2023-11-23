Минюст России: свыше 300 физлиц пополнили реестр иноагентов за два года
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт» на конференции «Державинские чтения».
Представитель ведомства также отметил, что число вносимых в реестр юридических лиц в этом году несколько уменьшилось, а число физических лиц выросло. За год в реестр были внесены 168 граждан по сравнению с 134 годом ранее.
Среди физических лиц, внесённых в реестр, по данным Минюста, доля журналистов за год снизилась с 35% до 19%. Доля политиков выросла с 8% до 12%, выросла и доля политологов. Доля отнесённых к разряду общественных деятелей среди граждан-иноагентов выросла с 1% до 7,3%, депутатов — с 1% до 5,3%, блогеров — с 2% до 4%.
Ранее представитель Роскомнадзора заявил, что почти треть иностранных агентов отказываются следовать закону и не маркируют свои материалы.