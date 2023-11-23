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Минюст России: свыше 300 физлиц пополнили реестр иноагентов за два года

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Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что за прошедшие два года более 300 физических лиц попали в реестр иностранных агентов.
Минюст России: свыше 300 физлиц пополнили реестр иноагентов за два года
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт» на конференции «Державинские чтения».

Представитель ведомства также отметил, что число вносимых в реестр юридических лиц в этом году несколько уменьшилось, а число физических лиц выросло. За год в реестр были внесены 168 граждан по сравнению с 134 годом ранее. 

Среди физических лиц, внесённых в реестр, по данным Минюста, доля журналистов за год снизилась с 35% до 19%. Доля политиков выросла с 8% до 12%, выросла и доля политологов. Доля отнесённых к разряду общественных деятелей среди граждан-иноагентов выросла с 1% до 7,3%, депутатов — с 1% до 5,3%, блогеров — с 2% до 4%.

Ранее представитель Роскомнадзора заявил, что почти треть иностранных агентов отказываются следовать закону и не маркируют свои материалы.

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