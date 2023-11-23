Бастрыкин взял на контроль дело о смерти беременной женщины в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти беременной жительницы Нижнего Тагила.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о её предварительных и окончательных результатах», — отмечается в ведомстве.

В сентябре 2023 года беременной женщине отказали в госпитализации, несмотря на имевшиеся у неё осложнения и патологии. Она скончалась за две недели до родов.

Ранее сообщалось, что водитель такси в Санкт-Петербурге протащил по асфальту беременную пассажирку, подумав, что она уже села в автомобиль.