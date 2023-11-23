Пятимесячная девочка погибла в результате аварии под Магнитогорском
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ГИБДД.
Отмечается, что водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, на изгибе дороги влево не справился с управлением и остановился поперёк проезжей части.
«Двигавшийся по встречке автомобиль ГАЗ, под управлением водителя 1985 года рождения, совершил с ним столкновение, после чего ВАЗ отбросило в левый кювет. В результате ДТП пассажир ВАЗа, девочка 2023 года рождения (пять месяцев), от полученных травм скончалась», — сообщили в ведомстве.
Подчёркивается, что в автомобиле не было детского удерживающего устройства.
Также в ведомстве отметили, что водитель и два других пассажира получили различные травмы.
Ранее в Первоуральске Свердловской области автомобиль сбил двоих детей на нерегулируемом пешеходном переходе.