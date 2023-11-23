За распространение материалов иноагентов будут штрафовать до 500 тысяч рублей

Штрафы в 300—500 тыс. рублей начнут применять к лицам, распространяющим материалы иноагентов без маркировки.

Об этом заявил замглавы Минюста России Олег Свириденко.

Как передаёт ТАСС, он рассказал, что речь идёт уже не о самих иноагентах, а о тех, кого стали называть третьими лицами, которые умышленно либо неумышленно как-либо поддерживают иноагентов.

Свириденко уточнил, что в случае нарушения министерство предупреждает и, если в течение месяца нет реагирования, оштрафует на 300—500 тыс. на первое время.

Ранее представитель Роскомнадзора заявил, что почти треть иностранных агентов отказываются следовать закону и не маркируют свои материалы.