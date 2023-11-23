За распространение материалов иноагентов будут штрафовать до 500 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы Минюста России Олег Свириденко.
Как передаёт ТАСС, он рассказал, что речь идёт уже не о самих иноагентах, а о тех, кого стали называть третьими лицами, которые умышленно либо неумышленно как-либо поддерживают иноагентов.
Свириденко уточнил, что в случае нарушения министерство предупреждает и, если в течение месяца нет реагирования, оштрафует на 300—500 тыс. на первое время.
Ранее представитель Роскомнадзора заявил, что почти треть иностранных агентов отказываются следовать закону и не маркируют свои материалы.