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РИА Новости: история с высаживанием подростка из маршрутки в Омске выдуманная

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История с высаживанием подростка из маршрутки в Омске оказалась выдумкой, 16-летний мальчик солгал, чтоб увидеться с друзьями.
РИА Новости: история с высаживанием подростка из маршрутки в Омске выдуманная
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

«С парнем переговорили, он признался, что всё наврал бабушке, а та позвонила маме. Потому что задержался домой с учёбы, он учится в городе», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в распоряжении правоохранительных органов есть видео со звуком из салона маршрутки, где мальчика никто не трогает, не просит уступить место и тем более не выгоняет.

«Он сам просит остановить маршрутку на развилке, где якобы должны были ждать его друзья, и выходит», — отметил источник.

Ранее прокуратура сообщала, что один из пассажиров автобуса силой высадил 16-летнего подростка на мороз в 8 км от населённого пункта в Омской области за отказ уступить место пожилой женщине.

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