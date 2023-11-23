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Подростка под Омском силой высадили из маршрутки из-за отказа уступить место

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Один из пассажиров автобуса силой высадил 16-летнего подростка на мороз в 8 км от населённого пункта в Омской области за отказ уступить место пожилой женщине, говорится в заявлении прокуратуры Таврического района.
Подростка под Омском силой высадили из маршрутки из-за отказа уступить место
  • РИА Новости

По словам подростка, он объяснил пассажирам, что не может ехать стоя, так как у него сильно болел живот, однако мужчина решил его наказать. Пассажир дождался, когда водитель остановится вдали от населённого пункта, и силой вытолкнул подростка из маршрутки на улицу через открытую дверь.

Молодой человек сразу же позвонил матери, рассказал о произошедшем и дождался, когда за ним приедут. Родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, дело взято на контроль.

Ранее сообщалось, что свердловский суд оштрафовал перевозчиков из-за высадки детей из автобуса в мороз.

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