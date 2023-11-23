Подростка под Омском силой высадили из маршрутки из-за отказа уступить место
- РИА Новости
По словам подростка, он объяснил пассажирам, что не может ехать стоя, так как у него сильно болел живот, однако мужчина решил его наказать. Пассажир дождался, когда водитель остановится вдали от населённого пункта, и силой вытолкнул подростка из маршрутки на улицу через открытую дверь.
Молодой человек сразу же позвонил матери, рассказал о произошедшем и дождался, когда за ним приедут. Родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, дело взято на контроль.
Ранее сообщалось, что свердловский суд оштрафовал перевозчиков из-за высадки детей из автобуса в мороз.