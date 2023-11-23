Гладков: белгородская самооборона может продолжить следить за порядком после СВО
- РИА Новости
Губернатор Белгородской области выразил надежду, что после окончания СВО самооборона сможет продолжить следить за порядком, а также участвовать в воспитании подрастающего поколения, передаёт ТАСС.
«Просто так эти люди точно свои посты не оставят», — отметил он, добавив, что значение самообороны в будущем продолжит расти.
В июне губернатор Белгородской области сообщил об усилении патрулями ещё одного муниципального района в регионе.