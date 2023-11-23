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Гладков: белгородская самооборона может продолжить следить за порядком после СВО

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Сформированные в Белгородской области отряды самообороны могут продолжить следить за общественным порядком после окончания СВО. Об этом сказал глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков: белгородская самооборона может продолжить следить за порядком после СВО
  • РИА Новости

Губернатор Белгородской области выразил надежду, что после окончания СВО самооборона сможет продолжить следить за порядком, а также участвовать в воспитании подрастающего поколения, передаёт ТАСС.

«Просто так эти люди точно свои посты не оставят», — отметил он, добавив, что значение самообороны в будущем продолжит расти.

В июне губернатор Белгородской области сообщил об усилении патрулями ещё одного муниципального района в регионе.

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