Гладков: белгородская самооборона может продолжить следить за порядком после СВО

Сформированные в Белгородской области отряды самообороны могут продолжить следить за общественным порядком после окончания СВО. Об этом сказал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области выразил надежду, что после окончания СВО самооборона сможет продолжить следить за порядком, а также участвовать в воспитании подрастающего поколения, передаёт ТАСС.

«Просто так эти люди точно свои посты не оставят», — отметил он, добавив, что значение самообороны в будущем продолжит расти.

В июне губернатор Белгородской области сообщил об усилении патрулями ещё одного муниципального района в регионе.