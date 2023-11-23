RT в Telegram
Подпишись

В Совфеде предложили упростить заготовку дров для жителей удалённых районов

Короткая ссылка
В Совете Федерации предложили упростить заготовку дров для жителей удалённых районов России. Как заявила зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, нужно найти вариант, который не нанесёт ущерба экологии.
В Совфеде предложили упростить заготовку дров для жителей удалённых районов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время в Совете Федерации идёт работа с регионами. По результатам их предложений, консультаций со специалистами и ведомствами планируется найти общее законодательное решение.

«Людям тяжело объяснить, почему нельзя использовать лес, который окружает населённый пункт. Рядом у жителей есть лесоповал, есть сгоревший лес, но дрова оттуда взять нельзя, а делянки находятся очень далеко», — отметил сенатор Алексей Кондратенко.

На совещании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию было предложено внести изменения в Лесной кодекс.

Ранее сообщалось, что в труднодоступные населённые пункты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках подготовки к зимнему сезону завезли 48 тыс. т нефтепродуктов, что составляет более 75% планируемых поставок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить