В Совфеде предложили упростить заготовку дров для жителей удалённых районов

В Совете Федерации предложили упростить заготовку дров для жителей удалённых районов России. Как заявила зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, нужно найти вариант, который не нанесёт ущерба экологии.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время в Совете Федерации идёт работа с регионами. По результатам их предложений, консультаций со специалистами и ведомствами планируется найти общее законодательное решение.

«Людям тяжело объяснить, почему нельзя использовать лес, который окружает населённый пункт. Рядом у жителей есть лесоповал, есть сгоревший лес, но дрова оттуда взять нельзя, а делянки находятся очень далеко», — отметил сенатор Алексей Кондратенко.

На совещании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию было предложено внести изменения в Лесной кодекс.

Ранее сообщалось, что в труднодоступные населённые пункты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках подготовки к зимнему сезону завезли 48 тыс. т нефтепродуктов, что составляет более 75% планируемых поставок.