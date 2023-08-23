В труднодоступные пункты ЯНАО завезли 48 тысяч тонн топлива перед зимой
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК Ямала.
«Всего в навигацию планируют завезти 63 тыс. т нефтепродуктов, порядка 13 тыс. т угля и 1,3 тыс. куб. м дров», — уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что в Приморском крае на Партизанской ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) проходят масштабные профилактические работы в рамках подготовки к зимнему сезону.