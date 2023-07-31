В Приморье специалисты подготовят оборудование Партизанской ГРЭС к зиме

В Приморском крае на Партизанской ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) проходят масштабные профилактические работы в рамках подготовки к зимнему сезону.

Ремонтная программа в котельном отделении, включающем пять котлоагрегатов, состоит из трёх средних и двух текущих ремонтов с техническим диагностированием, сообщает zr.media.

В рамках подготовки к зиме специалисты проверят и подготовят турбинное оборудование, а также проведут экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы с последующим ремонтом.

Ранее сообщалось, что в Можге Удмуртской Республики обновят восемь километров тепловых сетей на сумму 58 млн рублей.