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Югра стала лидером среди регионов России по устройству сирот в семьи

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Югра стала лидером среди регионов России по числу пристроенных в семьи детей-сирот — таковых в округе 99,9%. Об этом сообщила директор Депсоцразвития Ханты-Мансийского автономного округа Светлана Круглова.
Югра стала лидером среди регионов России по устройству сирот в семьи
  • Gettyimages.ru

«Усыновлён каждый третий (ребёнок, оставшийся без попечения родителей. — RT) И это лучший показатель в стране», — цитирует Круглову URA.RU.

По её словам, в текущем году количество учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось. На сегодняшний день действует только одно такое учреждение — «Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию». Всего в нём воспитываются десять детей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске обеспечили жильём 540 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2023 году. На эти цели было выделено почти 2,2 млрд рублей.

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