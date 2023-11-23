Югра стала лидером среди регионов России по устройству сирот в семьи
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«Усыновлён каждый третий (ребёнок, оставшийся без попечения родителей. — RT) И это лучший показатель в стране», — цитирует Круглову URA.RU.
По её словам, в текущем году количество учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось. На сегодняшний день действует только одно такое учреждение — «Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию». Всего в нём воспитываются десять детей.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске обеспечили жильём 540 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2023 году. На эти цели было выделено почти 2,2 млрд рублей.