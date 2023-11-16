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В Новосибирске обеспечили жильём 540 детей-сирот в 2023 году

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В Новосибирске обеспечили жильём 540 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2023 году. На эти цели было выделено почти 2,2 млрд рублей.
В Новосибирске обеспечили жильём 540 детей-сирот в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает Сиб.фм.

«Мы справились с этой задачей уже в первой половине года и, более того, перевыполнили план за счёт экономии во время проведения конкурсных процедур. Таким образом, жильём и сертификатами обеспечили не 507, как было предусмотрено на этот год, а 540 человек», — заявил мэр Анатолий Локоть.

В городе предусмотрено два механизма обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это выдача сертификата и покупка готового жилья.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школы приёмных родителей Подмосковья окончили 25 тыс. жителей.

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