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Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз семенного материала из Нидерландов

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Россельхознадзор решил запретить ввозить в Россию из Нидерландов семенной и посадочный материал, говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз семенного материала из Нидерландов
  • РИА Новости

Сообщается, что введённые меры начнут действовать с 23 ноября текущего года. Они будут продолжаться, пока Россия не проверит исследования нидерландской лаборатории Enza-Zaden Operalions B.Y.

«Меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — бактериальной пятнистости тыквенных культур», — сказано в заявлении.

Также указывается, что за последний год обнаружение карантинных объектов в семенах, привезённых из Нидерландов в Россию, приняло системный характер.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор начнёт проверять производства поставляемых из-за границы вин.

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