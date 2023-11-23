«Известия»: Россельхознадзор начнёт проверять производства иностранных вин

Россельхознадзор начнет проверять производства поставляемых из-за границы вин.

Об этом пишет газета «Известия».

По данным газеты, специалисты Россельхознадзора планируют выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков.

«Сейчас для реализации этого положения Россельхознадзор проводит работу по заключению меморандумов о взаимопонимании между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран», — говорится в статье.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз семян сахарной свёклы из Германии с 26 октября.

Также Россельхознадзор присоединился к ограничениям КНР по поставкам рыбы из Японии.