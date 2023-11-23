RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: Россельхознадзор начнёт проверять производства иностранных вин

Короткая ссылка
Россельхознадзор начнет проверять производства поставляемых из-за границы вин.

Об этом пишет газета «Известия».

По данным газеты, специалисты Россельхознадзора планируют выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков.

«Сейчас для реализации этого положения Россельхознадзор проводит работу по заключению меморандумов о взаимопонимании между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран», — говорится в статье.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз семян сахарной свёклы из Германии с 26 октября.

Также Россельхознадзор присоединился к ограничениям КНР по поставкам рыбы из Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить