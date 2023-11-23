Специалист Букштейн назвал трудной реализацию идеи об ужесточении оборота сим-карт

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн прокомментировал предложение ужесточить оборот сим-карт.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что идея труднореализуемая.

«У нас сейчас сим-карт в два раза больше, чем взрослого населения страны», — сказал эксперт.

По его словам, контроль за сим-картами важен, как и наказание для злоумышленников.

Ранее о том, что в правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, сообщила газета «Коммерсантъ». Издание отметило, что пока идея «не оформлена в законодательную инициативу».