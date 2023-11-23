Иконописца ударили ножом в электропоезде в Подмосковье
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Об этом пишет «МВД МЕДИА».
Уточняется, что в полицию обратилась жена иконописца.
«Она сообщила, что около часа ночи в электропоезде злоумышленник дважды ударил ножом её супруга», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пострадавшего госпитализировали с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Ижевске присяжные заседатели вынесли новый вердикт отцу по делу о нападении ребёнка с ножом на заведующего отделением больницы.