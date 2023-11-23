RT в Telegram
Подпишись

Иконописца ударили ножом в электропоезде в Подмосковье

Короткая ссылка
Иконописца дважды ударили ножом в электропоезде в Подмосковье.
Иконописца ударили ножом в электропоезде в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «МВД МЕДИА».

Уточняется, что в полицию обратилась жена иконописца.

«Она сообщила, что около часа ночи в электропоезде злоумышленник дважды ударил ножом её супруга», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшего госпитализировали с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ижевске присяжные заседатели вынесли новый вердикт отцу по делу о нападении ребёнка с ножом на заведующего отделением больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить