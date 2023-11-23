Иконописца ударили ножом в электропоезде в Подмосковье

Иконописца дважды ударили ножом в электропоезде в Подмосковье.

Об этом пишет «МВД МЕДИА».

Уточняется, что в полицию обратилась жена иконописца.

«Она сообщила, что около часа ночи в электропоезде злоумышленник дважды ударил ножом её супруга», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшего госпитализировали с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ижевске присяжные заседатели вынесли новый вердикт отцу по делу о нападении ребёнка с ножом на заведующего отделением больницы.