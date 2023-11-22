RT в Telegram
Подпишись

В Ижевске вынесли новый вердикт отцу по делу о нападении ребёнка с ножом на врача

Короткая ссылка
В Ижевске присяжные заседатели вынесли новый вердикт отцу по делу о нападении ребёнка с ножом на заведующего отделением больницы.
В Ижевске вынесли новый вердикт отцу по делу о нападении ребёнка с ножом на врача
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в декабре 2021 года в детском инфекционном отделении Горбольницы №3.

Мужчина в приёмном покое поссорился с врачом и заставил своего ребёнка трижды ударить медика ножом. После чего скрылся с места преступления.

Во время задержания он оказал сопротивление и ударил полицейского.

Прокуратура не согласилась с первоначальным вердиктом (4,5 года в колонии общего режима) и обратилась в суд апелляционной инстанции, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

После повторного рассмотрения дела коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным в преступлениях по статьям «покушение на убийство», «вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления», а также «применение насилия в отношении представителя власти».

В ближайшее время суд примет решение о назначении наказания.

В 2021 году сообщалось, что подросток нанёс три ножевых ранения врачу в спину и живот, действуя по указанию своего отца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить