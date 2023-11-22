В Ижевске вынесли новый вердикт отцу по делу о нападении ребёнка с ножом на врача

В Ижевске присяжные заседатели вынесли новый вердикт отцу по делу о нападении ребёнка с ножом на заведующего отделением больницы.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в декабре 2021 года в детском инфекционном отделении Горбольницы №3.

Мужчина в приёмном покое поссорился с врачом и заставил своего ребёнка трижды ударить медика ножом. После чего скрылся с места преступления.

Во время задержания он оказал сопротивление и ударил полицейского.

Прокуратура не согласилась с первоначальным вердиктом (4,5 года в колонии общего режима) и обратилась в суд апелляционной инстанции, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

После повторного рассмотрения дела коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным в преступлениях по статьям «покушение на убийство», «вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления», а также «применение насилия в отношении представителя власти».

В ближайшее время суд примет решение о назначении наказания.

В 2021 году сообщалось, что подросток нанёс три ножевых ранения врачу в спину и живот, действуя по указанию своего отца.