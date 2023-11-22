В Ижевске вынесли новый вердикт отцу по делу о нападении ребёнка с ножом на врача
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Инцидент произошёл в декабре 2021 года в детском инфекционном отделении Горбольницы №3.
Мужчина в приёмном покое поссорился с врачом и заставил своего ребёнка трижды ударить медика ножом. После чего скрылся с места преступления.
Во время задержания он оказал сопротивление и ударил полицейского.
Прокуратура не согласилась с первоначальным вердиктом (4,5 года в колонии общего режима) и обратилась в суд апелляционной инстанции, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
После повторного рассмотрения дела коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным в преступлениях по статьям «покушение на убийство», «вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления», а также «применение насилия в отношении представителя власти».
В ближайшее время суд примет решение о назначении наказания.
В 2021 году сообщалось, что подросток нанёс три ножевых ранения врачу в спину и живот, действуя по указанию своего отца.