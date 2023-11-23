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Реставратор объяснил важность выделения бюджетных средств на сохранение объектов культурного наследия

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RT
Почётный реставратор города Москвы Григорий Мудров прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что столица выделит из бюджета более 48 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия.
Реставратор объяснил важность выделения бюджетных средств на сохранение объектов культурного наследия
  • РИА Новости

«Культурное наследие — это, конечно, предмет прежде всего финансирования — бюджетного, государственного, муниципального. Потому что надеяться на частных инвесторов в таком деле не приходится... Конечно, в той части мирового сообщества, где осуществляется реальная забота о культурном наследии, мы в мейнстриме в этом плане, то есть с активным участием бюджетных средств», — сказал он.

По словам Мудрова, выделенную сумму можно охарактеризовать как «исключительно замечательную».

При этом он добавил, что реставрационный объект часто таит в себе дополнительные открытия, может требоваться участие специалистов экстра-уровня.

Ранее, как сообщало агентство городских новостей «Москва», столица выделит из бюджета более 48 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия. 

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