Реставратор объяснил важность выделения бюджетных средств на сохранение объектов культурного наследия

Почётный реставратор города Москвы Григорий Мудров прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что столица выделит из бюджета более 48 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия.

«Культурное наследие — это, конечно, предмет прежде всего финансирования — бюджетного, государственного, муниципального. Потому что надеяться на частных инвесторов в таком деле не приходится... Конечно, в той части мирового сообщества, где осуществляется реальная забота о культурном наследии, мы в мейнстриме в этом плане, то есть с активным участием бюджетных средств», — сказал он.

По словам Мудрова, выделенную сумму можно охарактеризовать как «исключительно замечательную».

При этом он добавил, что реставрационный объект часто таит в себе дополнительные открытия, может требоваться участие специалистов экстра-уровня.

Ранее, как сообщало агентство городских новостей «Москва», столица выделит из бюджета более 48 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия.