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В СевГУ провели проверку нового типа подводной связи

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В Севастопольском государственном университете протестировали новый способ передачи информации под водой на расстояния до 100 м.
В СевГУ провели проверку нового типа подводной связи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что созданное в университете устройство продуцирует магнитную волну, способную выдать скорость передачи информации, которая поддерживает потоковое видео.

«Это в тысячу раз эффективнее, чем действующие акустические аналоги. Но самое важное — такая связь не зависит от прозрачности воды, волнения, местоположения приёмника и передатчика относительно друг друга», — заявили разработчики.

Как сказали в вузе, такую магнитную связь можно применять для причаливания безэкипажных судов и в работе автономных устройств в гидрографии или подводной археологии.

Ранее сообщалось, что основной темой Конгресса молодых учёных, который пройдёт 28—30 ноября на федеральной территории «Сириус», станет «Пространство возможностей и развития».

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