В ВГТРК выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Максудова
- РИА Новости
Холдинг назвал смерть журналиста невосполнимой утратой для телеканала, передаёт РИА Новости.
«ВГТРК и редакция телеканала «Россия 24» приносят свои соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса», — сообщили в компании.
В ВГТРК напомнили, что Максудов часто вёл репортажи из горячих точек, а в Запорожской области находился последний месяц.
Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил о смерти журналиста сегодня. Максудов получил ранения во время атаки украинских дронов в Запорожской области.