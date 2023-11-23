В ВГТРК выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Максудова

В ВГТРК выразили соболезнования родным, коллегам и друзьям корреспондента «России 24» Бориса Максудова в связи с его гибелью.

Холдинг назвал смерть журналиста невосполнимой утратой для телеканала, передаёт РИА Новости.

«ВГТРК и редакция телеканала «Россия 24» приносят свои соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса», — сообщили в компании.

В ВГТРК напомнили, что Максудов часто вёл репортажи из горячих точек, а в Запорожской области находился последний месяц.

Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил о смерти журналиста сегодня. Максудов получил ранения во время атаки украинских дронов в Запорожской области.