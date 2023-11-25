Специалист: эффективно смартфон будет работать с уровнем заряда от 40 до 90%

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал в беседе с RT, что все классические аккумуляторы так или иначе деградируют, то есть перестают нормально работать и быстро разряжаются с течением времени, а также в зависимости от условий эксплуатации.

«Продлить его жизнь можно разными способами, например не использовать во время зарядки. На морозе, при минусовой температуре и даже температуре чуть выше 0 °С любой аккумулятор не только очень быстро садится, но и теряет свои эксплуатационные свойства. Ресурс аккумулятора истрачивается за более короткое время. Поэтому если так делать постоянно, то да, аккумулятор проживёт гораздо меньше. Так что нахождение непосредственно на морозе может негативно сказаться на его работе», — предупредил эксперт.

По его словам, максимально эффективно и с минимальными рисками смартфон будет работать с уровнем заряда от 40 до 90%.

«То, что телефон обязательно нужно разряжать до нуля, — это миф. Точнее, давно устаревшая информация с учётом развития технологий и современных материалов. Наоборот, желательно не допускать полной разрядки телефона. Для нормальной эксплуатации и продления срока службы аккумулятора его стоит подзаряжать до 90%», — заключил Кувиков.

Ранее специалисты рассказали в беседе с RT о причинах, которые могут спровоцировать возгорание смартфона.