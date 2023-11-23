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В «Москвиче» заявили, что Renault не оставила заводу технологий и комплектующих

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Французский производитель автомобилей Renault при уходе не оставил заводу «Москвич» технологий и комплектующих. Об этом заявил директор по производству завода Олег Масляков.
В «Москвиче» заявили, что Renault не оставила заводу технологий и комплектующих
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что производитель почти одновременно принял решение закрыть свой завод и покинуть рынок России.

«Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу», — приводит РИА Новости слова Маслякова.

Ранее стало известно, что россияне сдают Renault и Lada в зачёт покупки новых автомобилей «Москвич».

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