В «Москвиче» заявили, что Renault не оставила заводу технологий и комплектующих
- РИА Новости
Он подчеркнул, что производитель почти одновременно принял решение закрыть свой завод и покинуть рынок России.
«Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу», — приводит РИА Новости слова Маслякова.
Ранее стало известно, что россияне сдают Renault и Lada в зачёт покупки новых автомобилей «Москвич».