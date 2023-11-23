В «Москвиче» заявили, что Renault не оставила заводу технологий и комплектующих

Французский производитель автомобилей Renault при уходе не оставил заводу «Москвич» технологий и комплектующих. Об этом заявил директор по производству завода Олег Масляков.

РИА Новости

Он подчеркнул, что производитель почти одновременно принял решение закрыть свой завод и покинуть рынок России. «Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу», — приводит РИА Новости слова Маслякова. Ранее стало известно, что россияне сдают Renault и Lada в зачёт покупки новых автомобилей «Москвич».