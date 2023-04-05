Россияне сдают Renault и LADA в зачёт покупки новых автомобилей «Москвич»

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Стало известно, автомобили каких марок россияне сдают в зачёт покупки новых машин «Москвич».
Россияне сдают Renault и LADA в зачёт покупки новых автомобилей «Москвич»

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные дилерских центров «Петровский» в Москве и Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что 40% — это Renault, ещё 20% — LADA.

Доля остальных брендов, в том числе Škoda, Citroën и Toyota, составляет 40%.

Более половины автомобилей — это седаны.

«Мы видим, что этими возможностями пользуются, как правило, именно те покупатели, кто ранее приобретал автомобили европейских и корейских марок массового сегмента. Доверие к качеству автомобилей «Москвич» подчёркивает тот факт, что клиенты сдают в зачёт сделок трейд-ин в основном свежие машины европейских марок», — заявил директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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