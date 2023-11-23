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Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста «России 24» Максудова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования из-за гибели военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова.
Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста «России 24» Максудова
  • РИА Новости

«Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией», — заявила Захарова в эфире «Соловьёв LIVE».

Ранее журналист Владимир Соловьёв сообщил, что Максудов скончался от ранений, полученных в зоне проведения спецоперации.

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