Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста «России 24» Максудова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования из-за гибели военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова.

«Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией», — заявила Захарова в эфире «Соловьёв LIVE».

Ранее журналист Владимир Соловьёв сообщил, что Максудов скончался от ранений, полученных в зоне проведения спецоперации.