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В Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих

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Лишённый водительских прав мужчина в Томске сбил дорожных рабочих, один из них скончался на месте.
В Томске водитель без прав сбил дорожных рабочих
  • © Пресс-служба УМВД России по Томской области

Об этом сообщается на сайте «МВД МЕДИА».

По предварительным данным, водитель сбил дорожных рабочих, ремонтировавших покрытие проезжей части, после чего столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ.

«В результате ДТП 25-летний рабочий скончался на месте, второй с травмами доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

Ранее четыре человека погибли и один пострадал из-за аварии на 32-м км автодороги Владикавказ — Алагир в Северной Осетии.

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