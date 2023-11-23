В Госдуме призвали сократить расстояние запрета парковки у остановок

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с просьбой сократить расстояние, в пределах которого остановка и стоянка запрещены.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что депутат предложил сократить расстояние с 15 м до 5 м от мест остановки маршруток или стоянки такси.

По словам Милонова, на расстоянии пяти метров маршрутные транспортные средства могут свободно заехать и выехать с остановки.

При этом, как подчеркнул депутат, рассчитать расстояние в 15 метров водителям бывает объективно трудно, особенно в непогоду или тёмное время суток.

Ранее в Госдуме призвали ввести скидку на штрафы за парковку при оплате за 20 дней.

Также стало известно, что самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто.