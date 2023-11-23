RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме призвали сократить расстояние запрета парковки у остановок

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с просьбой сократить расстояние, в пределах которого остановка и стоянка запрещены.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что депутат предложил сократить расстояние с 15 м до 5 м от мест остановки маршруток или стоянки такси.

По словам Милонова, на расстоянии пяти метров маршрутные транспортные средства могут свободно заехать и выехать с остановки.

При этом, как подчеркнул депутат, рассчитать расстояние в 15 метров водителям бывает объективно трудно, особенно в непогоду или тёмное время суток.

Ранее в Госдуме призвали ввести скидку на штрафы за парковку при оплате за 20 дней.

Также стало известно, что самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить