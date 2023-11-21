В Госдуме призвали ввести скидку на штрафы за парковку при оплате за 20 дней

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направили в правительство законопроект, устанавливающий скидку 50% на штрафы за неправильную парковку, если они уплачены в течение 20 дней. Инициатива призвана упростить механизм оплаты парковок и повысить собираемость штрафов. Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

«В законе уже прописаны скидки на уплату штрафов, если их оплачивают своевременно — в первые две недели. Но это не распространяется на штрафы за просрочку платной парковки, которые сегодня находятся в ведении регионов. Наш законопроект установит единую норму для всех операторов и позволит уплачивать только половину штрафа, если водитель делает это добровольно и быстро — в течение 20 дней», — пояснил Нечаев.

Отмечается, что проект закона устанавливает 50%-ную скидку на своевременную оплату штрафов за просрочку оплаты парковки.

«Камеры у нас на каждом шагу, и такие штрафы выписывают массово. Любой водитель с этим сталкивался хотя бы раз. Люди будут охотнее платить, если получат скидку на своевременную оплату штрафов. В перспективе нужно вообще отменять штрафы за секундную просрочку, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя», — добавил Даванков.

Ранее Даванков предложил отменить государственную пошлину за регистрацию брака.