В Госдуме призвали ввести скидку на штрафы за парковку при оплате за 20 дней
- РИА Новости
«В законе уже прописаны скидки на уплату штрафов, если их оплачивают своевременно — в первые две недели. Но это не распространяется на штрафы за просрочку платной парковки, которые сегодня находятся в ведении регионов. Наш законопроект установит единую норму для всех операторов и позволит уплачивать только половину штрафа, если водитель делает это добровольно и быстро — в течение 20 дней», — пояснил Нечаев.
Отмечается, что проект закона устанавливает 50%-ную скидку на своевременную оплату штрафов за просрочку оплаты парковки.
«Камеры у нас на каждом шагу, и такие штрафы выписывают массово. Любой водитель с этим сталкивался хотя бы раз. Люди будут охотнее платить, если получат скидку на своевременную оплату штрафов. В перспективе нужно вообще отменять штрафы за секундную просрочку, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя», — добавил Даванков.
Ранее Даванков предложил отменить государственную пошлину за регистрацию брака.