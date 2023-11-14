В Госдуме предложили отменить госпошлины за заключение брака

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить государственную пошлину за регистрацию брака. Соответствующий законопроект парламентарий направил в правительство.

Депутат отмечает, что сейчас госпошлина при заключении брака составляет 350 рублей и её отмена станет «символическим фактором».

«То, что государство берёт деньги за заключение брака, является атавизмом. Мы много говорим об укреплении семейных ценностей, о поддержке института брака. Нужно подтверждать это действиями», — считает Даванков.

При этом он предлагает также повысить госпошлину за развод с 650 до 1,2 тыс. рублей.

Депутат приводит статистические данные, согласно которым в 2022 году было заключено более миллиона браков, но при этом количество разводов составило 683 тыс.

Ранее сообщалось, что в Минюсте предложили наделить МФЦ полномочиями по регистрации и расторжению брака, это следует из законопроекта на федеральном портале нормативных правовых актов.