В Госдуме предложили отменить госпошлины за заключение брака
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Депутат отмечает, что сейчас госпошлина при заключении брака составляет 350 рублей и её отмена станет «символическим фактором».
«То, что государство берёт деньги за заключение брака, является атавизмом. Мы много говорим об укреплении семейных ценностей, о поддержке института брака. Нужно подтверждать это действиями», — считает Даванков.
При этом он предлагает также повысить госпошлину за развод с 650 до 1,2 тыс. рублей.
Депутат приводит статистические данные, согласно которым в 2022 году было заключено более миллиона браков, но при этом количество разводов составило 683 тыс.
Ранее сообщалось, что в Минюсте предложили наделить МФЦ полномочиями по регистрации и расторжению брака, это следует из законопроекта на федеральном портале нормативных правовых актов.