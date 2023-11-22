Прилетевший из Москвы в Уфу самолёт застрял на взлётно-посадочной полосе

Самолёт, который прилетел в аэропорт Уфы из Москвы, застрял на взлётно-посадочной полосе, борт вызывал тягачи для буксировки.

Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу уфимского аэропорта.

«22 ноября, совершив посадку в аэропорту Уфа, командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» с учётом погодных условий самостоятельно принял решение на освобождение взлётно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика», — говорится в сообщении.

Также указывается, что условия для торможения и коэффициент сцепления соответствовали нормам. В аэропорту подчеркнули, что поддерживают элементы лётного поля в эксплуатационной пригодности.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга задержали несколько рейсов из-за сильного снегопада.