Прилетевший из Москвы в Уфу самолёт застрял на взлётно-посадочной полосе
- РИА Новости
Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу уфимского аэропорта.
«22 ноября, совершив посадку в аэропорту Уфа, командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» с учётом погодных условий самостоятельно принял решение на освобождение взлётно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика», — говорится в сообщении.
Также указывается, что условия для торможения и коэффициент сцепления соответствовали нормам. В аэропорту подчеркнули, что поддерживают элементы лётного поля в эксплуатационной пригодности.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга задержали несколько рейсов из-за сильного снегопада.