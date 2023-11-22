RT в Telegram
Подпишись

Прилетевший из Москвы в Уфу самолёт застрял на взлётно-посадочной полосе

Короткая ссылка
Самолёт, который прилетел в аэропорт Уфы из Москвы, застрял на взлётно-посадочной полосе, борт вызывал тягачи для буксировки.
Прилетевший из Москвы в Уфу самолёт застрял на взлётно-посадочной полосе
  • РИА Новости

Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу уфимского аэропорта.

«22 ноября, совершив посадку в аэропорту Уфа, командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» с учётом погодных условий самостоятельно принял решение на освобождение взлётно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика», — говорится в сообщении.

Также указывается, что условия для торможения и коэффициент сцепления соответствовали нормам. В аэропорту подчеркнули, что поддерживают элементы лётного поля в эксплуатационной пригодности.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга задержали несколько рейсов из-за сильного снегопада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить