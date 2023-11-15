В аэропорту Екатеринбурга задержали несколько рейсов из-за сильного снегопада

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали несколько рейсов на фоне сильного снегопада.

Это следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Отмечается, что время вылета изменено по меньшей мере у шести самолётов.

Ранее стало известно, что на выходные в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется похолодание до -26 °С.