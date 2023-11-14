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В ЯНАО ожидаются морозы до -26 °С

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На выходные в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется похолодание до -26 °С.
В ЯНАО ожидаются морозы до -26 °С
  • Gettyimages.ru
  • © :alekseystemmer

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

В Надыме, Тарко-Сале и Тазовском температура опустится до −26 °С.

В Новом Уренгое и Салехарде до -24 °С.

Скорость ветра на большинстве территорий до 5 м/с.

Также стало известно, что в Оренбургской области ночью 15 ноября ожидается сильный ветер и дождь, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный департамент ПБ и ГЗ.

Порывы будут достигать 15 — 16 м/с.

В западных районах пройдёт сильный дождь.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что Орёл, Воронеж и Калуга побили рекорды по осадкам за первую неделю ноября.

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