Орёл и Воронеж побили рекорд по осадкам за первую неделю ноября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что Орёл, Воронеж и Калуга побили рекорды по осадкам за первую неделю ноября.

«За первую неделю ноября Орёл, Воронеж и Калуга дали больше месячной нормы осадков. А сейчас к этому показателю уже подтягиваются Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, можно сказать, что с этой точки зрения ноябрь стал далеко не рядовым месяцем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.