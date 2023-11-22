Путин одобрил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства России
- РИА Новости
Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно новым поправкам, человек может быть лишён гражданства за террористические преступления, тяжкие преступления против страны, преступления в сфере распространения наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию.
Указывается, что приобретённого гражданства будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности, дискредитацию армии и другое.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об утверждении Климатической доктрины России.