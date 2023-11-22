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Путин одобрил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства России

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства, а также принесения присяги гражданина.
Путин одобрил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства России
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новым поправкам, человек может быть лишён гражданства за террористические преступления, тяжкие преступления против страны, преступления в сфере распространения наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию.

Указывается, что приобретённого гражданства будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности, дискредитацию армии и другое.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об утверждении Климатической доктрины России.

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