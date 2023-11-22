В Татарстане подвели итоги пожароопасного сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru.
«Пожароопасный сезон прошёл в штатном режиме, но этот штатный режим был напряжённый», — заявил Кузюров на пресс-конференции.
Как отметил чиновник, сезон был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября 2023 года. За этот период зафиксировали 1184 термические точки и 942 случая возгорания на приграничных к лесному фонду территориях на общей площади 56 га.
По словам министра, в лесах республики удалось не допустить чрезвычайных ситуаций.
Ранее в Подмосковье рассказали об итогах пожароопасного сезона 2023 года.