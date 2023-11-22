В Татарстане подвели итоги пожароопасного сезона

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров рассказал об итогах пожароопасного сезона.

Об этом сообщает inkazan.ru.

«Пожароопасный сезон прошёл в штатном режиме, но этот штатный режим был напряжённый», — заявил Кузюров на пресс-конференции.

Как отметил чиновник, сезон был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября 2023 года. За этот период зафиксировали 1184 термические точки и 942 случая возгорания на приграничных к лесному фонду территориях на общей площади 56 га.

По словам министра, в лесах республики удалось не допустить чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Подмосковье рассказали об итогах пожароопасного сезона 2023 года.