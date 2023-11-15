В Подмосковье рассказали об итогах пожароопасного сезона 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возник 181 лесной пожар, в том числе 19 торфяных. Общая площадь, пройденная огнём, составила 144,89 га. По сравнению с предыдущим годом зафиксировано уменьшение количества пожаров на 160», — рассказал Баженов.
Отмечается, что наибольшая активность была зарегистрирована в Виноградовском, Ногинском и Егорьевском лесничествах.
К тушению лесных пожаров были привлечены 1824 человека и 801 машина.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии подвели итоги пожароопасного сезона.