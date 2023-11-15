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В Подмосковье рассказали об итогах пожароопасного сезона 2023 года

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Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов подвёл итоги пожароопасного сезона 2023 года.
В Подмосковье рассказали об итогах пожароопасного сезона 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возник 181 лесной пожар, в том числе 19 торфяных. Общая площадь, пройденная огнём, составила 144,89 га. По сравнению с предыдущим годом зафиксировано уменьшение количества пожаров на 160», — рассказал Баженов.

Отмечается, что наибольшая активность была зарегистрирована в Виноградовском, Ногинском и Егорьевском лесничествах.

К тушению лесных пожаров были привлечены 1824 человека и 801 машина.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии подвели итоги пожароопасного сезона.

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