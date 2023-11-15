В Подмосковье рассказали об итогах пожароопасного сезона 2023 года

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов подвёл итоги пожароопасного сезона 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возник 181 лесной пожар, в том числе 19 торфяных. Общая площадь, пройденная огнём, составила 144,89 га. По сравнению с предыдущим годом зафиксировано уменьшение количества пожаров на 160», — рассказал Баженов.

Отмечается, что наибольшая активность была зарегистрирована в Виноградовском, Ногинском и Егорьевском лесничествах.

К тушению лесных пожаров были привлечены 1824 человека и 801 машина.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии подвели итоги пожароопасного сезона.