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Приставам могут разрешить разыскивать должников по геолокации смартфонов

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Концепция развития системы принудительного исполнения до 2030 года предусматривает наделение судебных приставов полномочиями на розыск должников через геолокацию их смартфонов, а также создание единого долгового досье с данными о должниках. Об этом заявили в Минюсте России.
Приставам могут разрешить разыскивать должников по геолокации смартфонов
  • РИА Новости

Как сообщил 22 ноября на полях международной научно-практической конференции «Державинское чтение» директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста России Владимир Ведерников, указанные меры направлены на повышение эффективности исполнительного производства, передает ТАСС.

Кроме того, приставы могут получить право вскрывать помещения «при наличии оснований полагать, что там скрывают ребёнка, разыскиваемого в рамках исполнительного производства об отобрании и передаче ребёнка».

Ранее эксперт по вибробезопасности Сергей Дубов рассказал, как найти смартфон с отключенной геолокацией.

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