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Автоэксперт Хайцеэр рассказал о возможных поломках в машине после зимы

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, какие поломки могут быть у машины после зимы.
Автоэксперт Хайцеэр рассказал о возможных поломках в машине после зимы
  • Gettyimages.ru

«Если зимой просто поставить автомобиль на стоянку и не ездить до весны, могут возникнуть проблемы. Например, трубки кондиционера и компрессор смазываются маслом. При простое оно стекает вниз, трубки могут пересохнуть, что приведёт к разгерметизации системы», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, из-за глубокой разрядки аккумулятора могут осыпаться пластины, и он выйдет из строя.

Хайцеэр также напомнил, что при продолжительной зимней стоянке машины тормозные диски и барабаны покрываются ржавчиной, а колодки могут потерять подвижность.

По словам эксперта, масла, залитые в силовой агрегат или коробку передач, также стареют.

Ранее Ян Хайцеэр рассказал, как определить, что машина побывала в ДТП.

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