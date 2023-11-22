Специалист Соколов рассказал о правилах хранения летних шин зимой
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«Также проверьте давление. Если храните шины вместе с камерами, давление в них должно быть минимальным, чтобы они не деформировались. Если вместе с дисками, рекомендуют понизить давление до 1,4—1,5 атмосферы», — заявил Соколов в беседе с газетой «Известия».
По его словам, хранить шины желательно в прохладном и сухом помещении, защищённом от прямых солнечных лучей и влаги.
«Резина должна находиться вдали от масел, растворителей, бензина и других химических веществ, которые могут повредить её структуру. По возможности регулярно поворачивайте шины, чтобы нагрузка на протектор распределялась равномерно», — посоветовал эксперт.
Как отметил Соколов, нельзя хранить резину на открытом воздухе без защиты от солнца и осадков.
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