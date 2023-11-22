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Бочкарёв: на юге Москвы появится многофункциональный жилой комплекс с медцентром

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В районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы появится многофункциональный жилой комплекс с медцентром и офисами. Столичные власти одобрили соответствующий инвестпроект, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: на юге Москвы появится многофункциональный жилой комплекс с медцентром
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Здание будет возведено на улице Борисовские пруды, в нём предполагается семь секций, под которыми разместится подземная автостоянка», — отметил Бочкарёв.

В жилой части комплекса предусмотрено 1320 квартир разной конфигурации. Прилегающую территорию благоустроят.

Глава Москомэкспертизы Анна Яковлева, в свою очередь, рассказала, что новый ЖК будет отвечать стандартам безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что на двух участках в САО Москвы появится городская застройка по программе КРТ.

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