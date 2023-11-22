Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год.

«Давайте на 2024-й продлим (мораторий. — RT)», — сказал российский лидер на совещании с правительством.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.