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Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

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Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год.
Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год
  • РИА Новости

«Давайте на 2024-й продлим (мораторий. — RT)», — сказал российский лидер на совещании с правительством.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.

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